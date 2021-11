Nepal: Covid, 395 nuovi casi e sette decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Sanità del Nepal ha riferito oggi 395 nuovi casi di coronavirus e sette decessi. Il totale dei contagi è salito a 813.828 mentre quello delle vittime a 11.434, con un tasso di letalità dell’1,4 per cento. Secondo il bollettino ministeriale quotidiano, ieri sono stati effettuati 9.913 test, di cui 6.577 molecolari e 3.336 antigenici. Il totale dei test basati sulla reazione a catena della polimerasi ha raggiunto 4.441.934. I casi attivi sono 9.123 mentre quelli risolti sono 793.271, con un tasso di guarigione del 97,5 per cento; 439 pazienti sono stati dichiarati guariti oggi. Le strutture per la quarantena ospitano 121 persone.(Inn)