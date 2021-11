Speciale scuola: monitoraggio scuole Piemonte, in calo i focolai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la vaccinazione, il 95 per cento circa del personale scolastico del Piemonte ha dato la propria adesione e di questo, quasi il 96 per cento ha già completato il ciclo vaccinale. Alta anche l'adesione degli studenti che, ad oggi, è di circa il 72 per cento, su una popolazione complessiva di 316.000 nella fascia 12-19 anni. Tra coloro che hanno aderito il 91 per cento ha già completato il ciclo vaccinale. Rispetto allo screening con test salivari alle scuole primarie per il progetto Scuola Sicura della regione Piemonte, fino ad ora hanno aderito circa 16 mila 200 alunni corrispondenti a 490 scuole elementari. (Rpi)