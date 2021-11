Speciale difesa: Mauritania, esercito, “nessun attacco contro camion algerini sul nostro territorio”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa della Mauritania ha dichiarato in un comunicato stampa che non è avvenuto alcun attacco contro due camion algerini sul proprio territorio. Tre camionisti algerini diretti in Mauritania sono stati uccisi in un attacco missilistico in una zona vicino al Sahara occidentale. Il sito web algerino “Mena Defense” ha indicato che si sarebbe trattato di un attacco del Marocco. L'esercito mauritano, a parte sua, ha indicato che "diversi siti e piattaforme mediatiche hanno fatto circolare la notizia che dei camion algerini sarebbero stati attaccati nel nord del Paese. Al fine di informare l'opinione pubblica e correggere quanto diffuso, la Direzione per le comunicazioni e le relazioni con il pubblico (...) nega il verificarsi di qualsiasi attacco all'interno del territorio nazionale”. Il comunicato stampa, tuttavia, non ha smentito l'esistenza dell’episodio in sé, mentre Algeria e Marocco non hanno ancora reagito ufficialmente a questa informazione. (Res)