Speciale difesa: la Mauritania invia 180 caschi blu nella Repubblica centrafricana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Mauritania ha inviato un contingente della gendarmeria nella città di Abria, nella Repubblica Centrafricana, per collaborare sotto l'egida delle Nazioni Unite nel quadro della forza di pace internazionali in questo Paese africano. Lo hanno riferito i media locali affermando che il contingente, partito lunedì sera, primo novembre, è composto da 180 persone, tra cui un certo numero di ufficiali, sottufficiali e gendarmi distribuiti in un'unità operativa, una squadra medica, un'altra tecnica e una terza logistica. Secondo quanto annunciato ufficialmente, negli ultimi mesi questa unità ha ricevuto un'ampia formazione sui compiti di mantenimento dell'ordine, protezione di persone e proprietà, messa in sicurezza e protezione delle sedi degli organi delle Nazioni Unite, delle sedi del governo e delle personalità di alto livello nel Paese ospitante, oltre a rispondere alle richieste di soccorso, aiuto umanitario e diritto umanitario in un contesto instabile. (Res)