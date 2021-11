Speciale difesa: Santagata (Telsy), "digitalizzazione porta a investire in ciò che non si vede"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La progressiva digitalizzazione dell'industria della difesa porta a investire “sempre di più in ciò che non si vede”, coinvolgendo sempre più soggetti all’interno di un ecosistema che deve essere accompagnato dalla politica. E’ quanto indicato da Eugenio Santagata, amministratore delegato di Telsy Spa (gruppo Telecom Italia), durante un’audizione della commissione Difesa della Camera dei deputati, dedicata all’indagine conoscitiva sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive. “Si è abituati a pensare all’industria della difesa secondo una visione molto orientata sull’hardware. Tuttavia, così come sta avvenendo nel mondo della sicurezza informatica, vi è una progressiva smaterializzazione”, caratterizzata da un “fenomeno di digitalizzazione di ciò che è industria della difesa. Oltre alla piattaforma fisica vi è tutto ciò che ruota intorno”, ha spiegato Santagata. Pertanto, “gli investimenti sono sempre di più in ciò che non si vede”. Questo cambiamento pone il tema delle “architetture distribuite”, ovvero “un software che si porta dietro un tema di dati, quindi di informazione. Ecco che comparti dell’industria italiana diventano importanti per la difesa”, ha proseguito. Il coinvolgimento di “sempre più soggetti è un segno positivo - ha ammesso Santagata - purché sia accompagnato dalla politica”. Nella “selezione degli investimenti bisogna porre sempre più attenzione a ciò che non si vede” perché “ci sono anche dei rischi” poiché le protezioni diventano più labili le protezioni man a mano che si allarga l’ecosistema. (Res)