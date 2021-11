Senato: Floris (FI), principio insularità in costituzione è tappa fondamentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'inserimento del principio dell'insularità nella Costituzione nel testo approvato in Commissione è una tappa fondamentale. Ci sono finalmente i presupposti affinché i cittadini della Sardegna, della Sicilia, di tutte le isole minori abbiano le stesse potenzialità di partenza del resto dei cittadini italiani. E quindi voglio ringraziare vivamente i circa 200 mila cittadini sardi, siciliani, delle isole minori e anche di altri territori della Penisola per essersi impegnati fattivamente nella raccolta delle firme in favore di questa legge di iniziativa popolare e per una battaglia complessiva che oggi vede il primo vero passo concreto di realizzazione". Lo ha detto in aula il senatore di Forza Italia Emilio Floris, durante le dichiarazioni di voto sul ddl costituzionale sul riconoscimento dello svantaggio naturale dovuto all'insularità. "E grazie anche al compianto Roberto Frongia per essersi messo a capo con successo del comitato promotore per la legge, ai partiti, ai sindacati, alle istituzioni territoriali a tutti quanti hanno dato il loro contributo - ha aggiunto -. Da oggi il governo, tutti i governi dovranno tener conto di questa legge e ricordarsene quando verranno approvate norme fiscali e di spesa, quando dovranno operare per ridurre gli oneri della discontinuità territoriale, favorire la realizzazione di infrastrutture adeguate. Auspico, infine, che il presidente Draghi, il quale per sua autorevolezza gode di grande fiducia e stima in Europa, possa ottenere per le isole più di quanto finora sia stato ottenuto dagli altri governi. A tal riguardo non bisogna dimenticare che vari articoli dello Statuto dell'Ue prevedono misure in favore della coesione sociale per ridurre le differenze socioeconomiche delle regioni e dei territori insulari. Facciamone tesoro".(com)