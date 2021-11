© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni rese dalle ex olgettine che erano state sentite come testimoni durante i primi due processi Ruby non potranno essere utilizzate nell'ambito del processo Ruby ter. La decisione dei giudici del tribunale di Milano è stata resa nota dal presidente del collegio Marco Tremolada, tramite un'ordinanza letta in aula durante l'udienza odierna.(Rem)