Serbia-Montenegro: presidente Vucic riceve premier Krivokapic, focus su cooperazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Montenegro ha espresso la disponibilità a migliorare le relazioni tra i due Paesi in tutti gli aspetti di reciproco interesse. A proposito del percorso di integrazione europea, Vucic ha sottolineato che la Serbia sostiene fortemente tutti i Paesi e che in questo senso il sostegno reciproco è estremamente importante. Gli interlocutori hanno inoltre concordato sul reciproco interesse a rivitalizzare le infrastrutture che collegano i due Stati, sottolineando l'importanza della realizzazione di infrastrutture stradali e ferroviarie, nonché dell'ulteriore lavoro su progetti energetici e della presenza congiunta sui mercati terzi. In tal senso, Vucic e Krivokapic hanno sottolineato in particolare l'importanza strategica della costruzione dell'autostrada Belgrado-Sud Adriatico e della modernizzazione della ferrovia Belgrado-Bar. Il primo ministro del Montenegro ha affermato dopo l'incontro con Vucic che le relazioni tra Montenegro e Serbia devono essere migliori, di migliore qualità e più intense. "L'incontro si è svolto in un clima aperto e costruttivo. Abbiamo convenuto che le relazioni tra il Montenegro e la Serbia devono essere migliori, di migliore qualità e più intense, in conformità con gli interessi di tutti i nostri cittadini", ha scritto Krivokapic su Twitter. (Seb)