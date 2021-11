Olimpiadi 2026: Sertori e Rossi, costruiamo percorso ascoltando operatori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vorrei che Milano e la Valtellina - ha esordito il sottosegretario Rossi - vivessero l'entusiasmo e la passione che i Giochi creano. Ci saranno mille ore di diretta tv, 1130 paesi collegati. Avremo gli occhi puntanti addosso. A Torino dal 2000 al 2016 si è registrata una crescita del 102 per cento nel turismo. Abbiamo una grande responsabilità, i fondi per i collegamenti arriveranno da fonti diverse, alcuni messi a disposizione dal ministero del Turismo oltre che da Regione Lombardia". "Come Regione andiamo avanti con i grandi eventi" ha chiosato. "La promozione sportiva è importante, è un ambito su cui investiamo ogni anno 1,4 milioni di euro. Proseguiremo su questa strada fino al 2026". "Sarà importante coinvolgere le persone: chi lavorerà per i Giochi avrà un'opportunità occupazionale anche dopo l'evento - ha concluso Rossi - portando il nome della Valtellina e della Lombardia nel mondo. Sarà una delle legacy più importanti ". (Com)