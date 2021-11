Reddito cittadinanza: Giacomoni (FI), è disincentivo al lavoro e incentivo a imbrogli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro e presidente della commissione di Vigilanza su Cassa depositi e prestiti, osserva che "il reddito di cittadinanza si conferma essere un buco nell'acqua dal punto di vista sociale e morale e una voragine senza fine dal punto di vista economico e finanziario. Una truffa reiterata ai danni dello Stato per la 'modica' cifra di circa 50 milioni di euro che dal 2019 al 2021 sono finiti nelle tasche sbagliate". Il parlamentare aggiunge in una nota: "Le ultime notizie lo certificano. Percettori indebiti a cui va aggiunto anche l'esercito dei senza lavoro 'per scelta', sempre più numeroso: record di posti vacanti in Italia, massimo storico per il numero dei posti di lavoro che le imprese non riescono ad occupare, 500 mila le dimissioni volontarie con rifiuto dell'impiego per accedere ai sussidi. Insomma, l'esatto contrario di quello che serve al Paese, ovvero la crescita, gli investimenti e la creazione di posti di lavoro. Nella prossima legge di Bilancio concentriamoci su questo aspetto: occorre rimuovere tutti gli ostacoli e gli intralci alle opportunità di lavoro". (segue) (Com)