Reddito cittadinanza: Giacomoni (FI), è disincentivo al lavoro e incentivo a imbrogli (2)

- L'esponente di FI prosegue: "Occorre indurre i percettori del reddito di cittadinanza ad accettare le occasioni di impiego, ma la sensazione è che questa misura di sostegno, dopo 2 anni e mezzo di sperimentazione fallimentare, sia totalmente inadatta per le esigenze del nostro Paese. Il dramma della povertà in Italia va affrontato, ma non così. È necessario che le forze politiche della maggioranza siedano intorno ad un tavolo per ridisegnare insieme il nostro welfare state e per sostenere i cittadini che hanno realmente bisogno. Anche di questo parleremo oggi con i rappresentanti dei sindacati, che incontreremo ufficialmente come Forza Italia, nella sede del nostro movimento - conclude Giacomoni -, per definire insieme gli interventi più urgenti da attuare con la prossima legge di Bilancio". (Com)