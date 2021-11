Legge Bilancio: Rauti (Fd'I), dimentica 5 milioni di lavoratori poveri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per Fratelli d’Italia la manovra finanziaria presentata dal governo Draghi, di cui siamo in attesa di conoscere il testo definitivo, è ingiusta. Infatti, stanzia ulteriori risorse per finanziare il reddito di cittadinanza, di cui anche oggi leggiamo notizie di furbetti e criminali beneficiari, ma si dimentica di 5 milioni di lavoratori poveri e sottopagati, di ridurre la pressione fiscale e di rinviare la moratoria sulle cartelle esattoriali scaduta ieri e che si abbatterà su famiglie e imprese già stremate dalla crisi economica prodotta dalla pandemia di Covid-19". Lo dichiara la vicepresidente del gruppo di Fratelli d'Italia, Isabella Rauti, ai giornalisti a Palazzo Madama. (Com)