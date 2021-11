Messico: Onu e Oim, indagini "rapide ed efficaci" su morte migrante cubano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e l'Organizzazione internazionale dei migranti (Oim) hanno sollecitato una "rapida ed efficace" indagine sui recenti scontri tra la Guardia nazionale (Gn) messicana e alcuni migranti, chiusi con la morte di almeno un cittadino cubano. "Risulta essenziale una indagine rapida ed efficace, che rispetti i più alti standard internazionali", in grado di "stabilire la responsabilità" delle azioni "contro le persone migranti", si legge in una nota congiunta delle sedi messicane delle due agenzie. Il caso è quello registrato la sera di domenica 31 ottobre nei pressi di Pijijiapan, cittadina dello nello stato sudoccidentale del Chiapas. Il giorno dopo la stessa Gn, corpo di polizia civile con addestramento militare, ha ammesso di aver aperto il fuoco a scopo di avvertimento, presentando un dinamica dei fatti parzialmente contestata dai media. (segue) (Mec)