Messico: Onu e Oim, indagini "rapide ed efficaci" su morte migrante cubano (2)

- L'azione della polizia, prosegue la nota, "deve essere sempre in linea con gli standard internazionali di assoluta necessità e precauzione o prevenzione nell'uso della forza e delle armi da fuoco". La Gn e l'Istituto nazionale di migrazione "dovrebbero sviluppare azioni immediate per prevenire questo genere di fatti, così come rendere trasparenti i rapporti sull'uso della forza e gli ordini operativi trasmessi agli agenti". Secondo la Gn, tutto sarebbe nato dopo che tre veicoli avevano evitato un posto di blocco, facendo nascere un inseguimento. Gli agenti avrebbero individuato uno dei furgoncini e intimato lo stop, senza successo. Per evitare di essere travolti, gli elementi della Gn avrebbero esploso colpi di avvertimento, finendo però per uccidere uno dei migranti. (segue) (Mec)