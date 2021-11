Messico: Onu e Oim, indagini "rapide ed efficaci" su morte migrante cubano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il furgoncino, riferisce la forza di sicurezza, trasportava 14 persone di nazionalità cubana e ghanese. Oltre alla morte del cittadino cubano, lo scontro ha causato anche il ferimento di altre quattro persone. Alcune fonti stampa riferiscono che un secondo migrante, ricoverato in ospedale, è nel frattempo deceduto. "Questo caso riafferma l'importanza di garantire che i diritti umani siano messi al centro dell'agenda di qualsiasi azione di governo dei fenomeni migratori. Per questo caso si dovrà garantire alle vittime e ai loro familiari i rispettivi diritti alla verità, alla giustizia e alla non ripetizione dei fatti", conclude il comunicato congiunto. (segue) (Mec)