Messico: Onu e Oim, indagini "rapide ed efficaci" su morte migrante cubano (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’America centrale e il Messico stanno facendo fronte a una pressione migratoria senza precedenti. È l’allarme lanciato dall’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr). “In Messico, Guatemala ed El Salvador, ho visto la tremenda pressione a cui è sottoposta la regione a causa dei crescenti flussi di rifugiati e migranti. I governi e la società civile stanno compiendo sforzi straordinari per affrontare queste sfide", ha affermato Gillian Triggs, assistente alto commissario per la protezione, in un comunicato diffuso dall'agenzia Onu. Il Messico, che è passato dall'essere prevalentemente un paese di transito a un paese di destinazione per migliaia di richiedenti asilo, quest'anno deve affrontare un numero record di nuove richieste di asilo, che potrebbero superare le 100 mila. Triggs ha espresso profonda preoccupazione per le recenti pratiche restrittive alle frontiere nella regione, che rischiano di riportare individui e famiglie che potrebbero avere urgenti esigenze di protezione verso gli stessi pericoli da cui sono fuggiti nei loro paesi di origine. L'Unhcr ha fatto appello al governo degli Stati Uniti affinché ponga fine alle restrizioni in materia di asilo relative alla salute pubblica del Titolo 42 e ripristini il diritto di chiedere protezione negli Stati Uniti. (Mec)