Germania: Kfw, utile consolidato di 1,9 miliardi di euro tra gennaio e settembre

- L'Istituto di credito per la ricostruzione (Kfw), ossia la banca di Stato della Germania, ha registrato tra gennaio e settembre scorso un utile consolidato di 1,9 miliardi di euro, in netto aumento da quello di 145 milioni di euro dei primi nove mesi del 2020. Il risultato è “eccezionalmente” positivo, ha commentato l'amministratore delegato del Kfw, Stefan Wintels. L'istituto è di proprietà del governo federale all'80 per cento e dei Laender al 20 per cento. (Geb)