Etiopia: Fronte di liberazione oromo, presa di Addis Abeba è questione "di mesi o settimane"

- La presa della capitale etiope Addis Abeba potrebbe essere questione "di mesi, se non di settimane", nel quadro dell'avanzata che le forze del Fronte di liberazione popolare del Tigrè (Tplf) stanno conducendo verso il sud del Paese con l'appoggio dei combattenti dell'Esercito di liberazione oromo (Ola). Lo ha dichiarato il portavoce dell'Ola, Odaa Tarbii, commentando ai media regionali la recente conquista di diverse località a sud di Kombolcha, inclusa Kemissie, situata a 320 chilometri da Addis Abeba. "Se le cose continuano nella dinamica attuale, allora (l'ingresso ad Addis Abeba) è questione di mesi, se non di settimane”, ha detto Tarbij, ricordando che i combattenti dell'Ola e del Tplf si sono "già uniti e sono in costante contatto", e assicurando che la caduta del premier etiope Abiy Ahmed è "una conclusione scontata". Nonostante le sue smentite su un'avanzata dei ribelli verso Addis Abeba, il governo federale ha dichiarato ieri lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale, invitando inoltre i cittadini della capitale a difenderla. Ahmed ha accusato l'alleanza ribelle di voler "distruggere il Paese, non costruirlo", e sottolineato che, nell'ambito dello stato di emergenza le autorità potranno arruolare "qualsiasi cittadino in età da combattimento e in possesso di un'arma" o sospendere i media sospettati di "fornire supporto morale diretto o indiretto" al Tplf. (segue) (Res)