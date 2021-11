Etiopia: Fronte di liberazione oromo, presa di Addis Abeba è questione "di mesi o settimane" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce del Tplf, Getachew Reda, ha definito le nuove misure "carta bianca per imprigionare o uccidere i tigrini”. Dalla capitale giungono in effetti in queste ore preoccupanti notizie su arresti di massa di cittadini di etnia tigrina, mentre dopo l'invito dell'ambasciata degli Stati Uniti a lasciare il paese numerosi diplomatici e le loro famiglie stanno organizzando la partenza. All'aeroporto di Addis Abeba i voli in partenza risultano completi. Proseguono intanto i bombardamenti dell'aviazione etiope su obiettivi tigrini: il governo ha fatto sapere oggi che è stato bombardato un centro di addestramento militare del Tplf ad Adi Buray, nel nord del Tigrè. (Res)