Russia: Cremlino, Putin sarà a Sebastopoli per Giornata dell'unità nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin prenderà parte alle celebrazioni in occasione della Giornata dell'unità nazionale, domani 4 novembre, a Sebastopoli, in Crimea. Lo ha annunciato oggi Dmitrij Peskov, portavoce del Cremlino, in un briefing. Putin volerà da Sochi a Sebastopoli, dove visiterà il complesso commemorativo dedicato alla fine della guerra civile, presso il quale deporrà dei fiori e terrà un discorso. Inoltre è previsto anche un incontro con il governatore di Sebastopoli, Mikhail Razvozhaev, ha precisato Peskov. (Rum)