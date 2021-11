Tabacco: al via monitoraggio su illeciti nel settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolto oggi al Centro Congressi Palazzo Rospigliosi l’evento “Il contrasto all'illecito nei tabacchi in Italia”, organizzato dalla Fondazione “Osservatorio Agromafie” in collaborazione con Philip Morris Italia. Protagonista dell’incontro è stata la presentazione del progetto Maciste (Monitoraggio agromafie contrasto illecito settori tabacchi e E-cig), che prende vita per analizzare il fenomeno del commercio illecito nel settore dei tabacchi lavorati e dei prodotti succedanei, nonché le relative implicazioni. Il rapporto prevede un monitoraggio permanente del fenomeno dell’illecito che annualmente si concretizzerà nella realizzazione di un rapporto alla cui elaborazione saranno invitati a partecipare i principali protagonisti del settore a livello nazionale: dalle Forze dell’Ordine all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la Direzione Investigativa e la Direzione distrettuale antimafia, gli esperti del settore e i componenti del Comitato scientifico della Fondazione Agromafie.(segue) (Rin)