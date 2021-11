Legge bilancio: Ancma, con estensione risarcimento diretto a aziende con sede all'estero + 20 per cento costi polizze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per queste ragioni, negli ultimi anni il mercato assicurativo motociclistico si è indirizzato verso compagnie di assicurazione estere che, non essendo sottoposte al regime dell'indennizzo diretto, possono garantire coperture assicurative non penalizzanti per l'utente finale. In questo modo si è ridotto del 16 per cento il premio medio pagato dai motociclisti negli ultimi 5 anni, garantendo lo stesso livello di servizio alla popolazione. Questo fenomeno negli anni ha aumentato il numero delle compagnie assicuratrici di veicoli a due ruote incentivando la concorrenza, con l'effetto di calmierare i costi assicurativi, già in precedenza arrivati a livelli non più sostenibili. Da qui la preoccupazione per una misura di cui non appaiono chiari i benefici, ma solo gli impatti negativi, dal momento che, se venisse approvata, avrebbe un'immediata ricaduta sulle tasche degli utilizzatori. Peraltro, nei giorni scorsi il Parlamento europeo ha approvato quasi all'unanimità un pacchetto di misure che modifica in parte la direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile autoveicoli. La direttiva ora di fatto inibisce la possibilità di sospendere la copertura assicurativa nei periodi di inutilizzo del veicolo custodendolo in un luogo privato, sfruttata soprattutto dai possessori di moto. "Qualora si obbligassero le compagnie straniere ad aderire al sistema del risarcimento diretto i motociclisti, già penalizzati dal recente divieto di sospensione invernale della polizza, subirebbero un ulteriore rincaro dei prezzi. Una misura – conclude Ancma - che arrecherebbe un grave danno ai motociclisti, all'industria e alla mobilità sostenibile a cui il mondo delle due ruote contribuisce in maniera decisiva". (Com)