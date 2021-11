I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Etiopia: forze tigrine alle porte di Addis Abeba, premier Ahmed potrebbe lasciare il Paese - Cresce la preoccupazione ad Addis Abeba per l'offensiva delle forze del Fronte di liberazione popolare del Tigrè (Tplf), che dopo la conquista delle città settentrionali di Dessiè e Kombolcha avanzano ora verso la capitale: secondo fonti diplomatiche citate da "Garowe online" il primo ministro Abiy Ahmed sta subendo pressioni per lasciare il Paese e all'aeroporto della capitale i voli in partenza sono al completo dopo che diplomatici e le loro famiglie hanno iniziato ad organizzare una partenza precipitosa, in vista dell'arrivo delle truppe tigrine. Voci di un loro imminente ingresso in città, secondo alcuni entro 48 ore, nel giorno che celebra peraltro un anno dall'avvio del conflitto nel Tigrè, sta sollevando forte inquietudine anche per le condizioni in cui gli abitanti di Addis stanno vivendo queste ore. Ieri le autorità etiopi hanno chiesto ai residenti di Addis Abeba di registrare le loro armi per difendere la capitale dalle forze del Tigrè, dopo la conquista delle due città strategiche nella regione degli Amhara. L'unione dei combattenti oromo al fronte tigrino ha dato nelle ultime settimane maggior forza all'avanzata del Tplf: ad aderire è stato in particolare il Fronte di liberazione oromo (Olf), fra le maggiori etnie etiopi e i gruppi armati più solidi. Il Consiglio dei ministri dell'Etiopia ha intanto dichiarato lo stato di emergenza nazionale, misura in vigore da ieri, 1 novembre, con l'obiettivo - dichiarato dal ministro della Giustizia, Gedewon Temotiwos, e dal ministro per le Comunicazioni governative, Legese Tulu - di "proteggere i civili dalle atrocità" commesse dai membri del Tplf, gruppo che il governo federale ha da tempo definito "terroristico". La Camera dei rappresentanti dei popoli (la Camera bassa del parlamento etiope) aveva 24 ore di tempo per approvarlo. (segue) (Res)