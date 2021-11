I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sudan: proseguono i colloqui fra il premier destituito Hamdok e i golpisti - I colloqui fra il primo ministro sudanese destituito dal colpo di Stato, Abdallah Hamdok, e i militari golpisti sono ancora in corso, e nessun accordo è stato concluso sul futuro governo del Paese. Lo hanno dichiarato fonti vicine ad Hamdok a "Sudan Tribune", smentendo le voci circolate in precedenza sulla conclusione di un accordo fra le parti. I colloqui, in corso da diversi giorni a Khartum, avvengono nel quadro di ampi sforzi di mediazione nel tentativo di trovare una via negoziata alla crisi. In dichiarazioni fatte agli ambasciatori di Stati Uniti, Regno Unito e Norvegia, ricevuti a casa propria dove è agli arresti domiciliari in seguito al golpe, Hamdok ha sostenuto che il ripristino del suo governo potrebbe aprire la strada a una soluzione nel Paese. Le dichiarazioni sono state confermate dal ministero dell'Informazione di Khartum. Secondo fonti dell'emittente "al Hadath", Hamdok avrebbe posto il rilascio dei detenuti politici come condizione per accettare la guida di un nuovo governo e proseguire nei colloqui. (segue) (Res)