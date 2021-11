I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Etiopia: rapporto congiunto di Onu e governo certifica episodi di abusi, possibili crimini contro l'umanità - Tutte le parti coinvolte nel conflitto del Tigrè, in Etiopia, hanno violato i diritti umani internazionali, alcuni dei quali potrebbero costituire crimini contro l'umanità. Lo sostiene il primo rapporto congiunto realizzato dalla Commissione etiope per i diritti umani (Ehrc) e dall'Ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite, pubblicato oggi. Al suo interno, i relatori hanno documentato esecuzioni extragiudiziali, torture, stupri e attacchi contro rifugiati e sfollati, specificando che è possibile provare l'accaduto. "Ci sono ragionevoli motivi per ritenere che tutte le parti in conflitto... abbiano attaccato direttamente civili e strutture civili, come case, scuole, ospedali e luoghi di culto, o abbiano compiuto attacchi indiscriminati provocando vittime civili e distruzione o danni a oggetti civili", si legge nel rapporto, in base al quale nel quadro del conflitto sono state raccolte anche prove di omicidi ed esecuzioni illegali. Il rapporto descrive nel dettaglio come un gruppo del Tigrè, noto come Samri, abbia ucciso più di 200 civili di etnia amhara a Mai Kadra nel novembre dello scorso anno, mentre nella stessa città sono stati poi commessi omicidi per vendetta contro membri di etnia tigrina. Si riferisce inoltre che, nel novembre del 2020, militari eritrei hanno ucciso più di 100 civili ad Axum, nel Tigrè centrale, dove "ci sono ragionevoli motivi per ritenere che persone che non hanno preso parte diretta alle ostilità siano state uccise intenzionalmente dalle parti in conflitto". I relatori hanno citato anche casi di violenza sessuale, con stupri di gruppo, e chiesto al governo etiope di condurre "indagini approfondite ed efficaci da parte di organismi indipendenti e imparziali sulle accuse di violazioni" commesse, in modo da portare i responsabili dinanzi alla giustizia. (segue) (Res)