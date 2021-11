I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sud Sudan: almeno cinque morti nello schianto dell' aereo decollato da Giuba - Almeno cinque persone sono morte nello schianto di un aereo decollato ieri dall'aeroporto internazionale di Giuba, in Sud Sudan. Lo ha confermato un rappresentante della compagnia, la Optimum Aviation Ltd, precisando che fra le vittime - due cittadini ucraini, due sudanesi e un sud sudanese - ci sono anche quattro membri dell'equipaggio, e che l'aereo era stato noleggiato da Euro Airlines, una compagnia aerea locale registrata in Sud Sudan. Kur Kuol, direttore generale dell'aeroporto internazionale di Giuba, ha dichiarato che l'aereo cargo stava trasportando carburante dalla capitale alla città di Maban, nello stato dell'Alto Nilo, nella parte settentrionale del Paese. In un colloquio telefonico con l'emittente "Bbc", Kuol ha dichiarato che per il momento le cause dell'incidente rimangono ignote. (Res)