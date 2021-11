© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ue: Lagarde (Bce), "molto improbabile" un aumento dei tassi d'interesse nel 2022 - Nonostante l'attuale impennata dell'inflazione, le prospettive per l'inflazione a medio termine rimangono contenute e quindi è molto improbabile che i tassi d’interesse della Banca centrale europea (Bce) inizino a salire dal prossimo anno. Lo ha detto la presidente della Bce, Christine Lagarde, nel suo intervento a Lisbona in occasione del 175mo anniversario del Banco de Portugal. I tassi di interesse di mercato sono aumentati nelle ultime settimane, principalmente a causa di una maggiore incertezza del mercato sulle prospettive di inflazione, di ripercussioni dall'estero sulle aspettative sui tassi ufficiali nell'area dell'euro e di alcune domande sulla calibrazione degli acquisti di attività in un mondo post-pandemia”, ha spiegato Lagarde. “Per quanto riguarda gli acquisti di asset, per il momento continuiamo a utilizzare il Pepp per salvaguardare condizioni di finanziamento favorevoli e garantire che i costi di finanziamento per tutti i settori dell'economia non si riducano eccessivamente”, ha detto la presidente. (segue) (Res)