© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spagna: Ayuso (Pp), non metto in discussione leadership di Pablo Casado - La presidente della comunità di Madrid, Isabel Diaz Ayuso, ha comunicato privatamente al presidente del Partito popolare (Pp), Pablo Casado, la sua intenzione di candidarsi alla guida regionale del partito ed ha escluso qualsiasi volontà di metterne in discussione la leadership nazionale. Ayuso lo ha chiarito nel corso di un'intervista al quotidiano "El Confidencial" spiegando di essere "al servizio della Spagna da Madrid". L'esponente popolare ha ammesso i rapporti tesi con il segretario generale, Teodoro Garcia Egea, a causa della gestione e dei tempi fissati per il prossimo congresso regionale, ma ha evidenziato che "la cosa importante, come succede nelle questioni familiari, è il risultato finale". A questo proposito, Ayuso ha voluto lanciare un appello all'unità in quanto il Pp rappresenta l'alternativa al governo Sanchez "che non è in grado di garantire l'approvvigionamento energetico, che è il più autoritario e che sta danneggiando gravemente l'immagine della Spagna". (segue) (Res)