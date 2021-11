© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Repubblica Ceca: raggiunto accordo su coalizione di governo fra Spolu e Stan-Pirati - I partiti della coalizione di centrodestra Spolu e dell’alleanza Stan-Pirati hanno raggiunto un accordo per la formazione di una maggioranza in Repubblica Ceca. Lo ha affermato Petr Fiala, leader del Partito democratico civico (Ods), rilevando come le forze politiche coinvolte abbiano concordato anche la divisione delle cariche all’interno del governo ceco, pur senza menzionare i ministri eventualmente coinvolti. “Abbiamo affrontato dei lunghi negoziati, durati tutto il giorno, ma che hanno avuto successo”, ha detto Fiala, ripreso dall’emittente “Ctk”. Anche l’agenda della coalizione è stata concordata, con il primo pressante problema relativo alle finanze pubbliche e alla legge di bilancio. Il prossimo passaggio per la formazione del nuovo esecutivo ceco è legato alle condizioni di salute del capo dello Stato Milos Zeman, attualmente ricoverato in ospedale dai giorni immediatamente successivi alle elezioni di inizio ottobre e sulle cui condizioni viene mantenuto il riserbo. Fiala ha detto di essere stato informato dall’ufficio di presidenza che Zeman sarebbe pronto a incontrarlo una volta uscito dal reparto di terapia intensiva. Il leader dell’Ods non ha però fornito altri dettagli in merito. (Res)