Fisco: Conte, M5s sempre contro illegalità, con cashback interrotto strumento anti-evasione

- Il Movimento cinque stelle "lotta contro l’illegalità sempre, senza calcoli politici. Invitiamo anche le altre forze politiche a farlo, non solo sul Reddito di cittadinanza. Negli ultimi due anni si sono registrate 15 miliardi di truffe a danno dello Stato (di queste meno dell’1 per cento, comunque inaccettabili, sono legate al Rdc)". Lo sottolinea su Facebook il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte. "L’evasione fiscale - prosegue - supera i 100 miliardi annui e incide sulle lunghe liste d’attesa nei nostri ospedali, sui servizi ai cittadini, sulle scuole. Eppure strumenti anti-evasione come il cashback sono stati bruscamente interrotti, eppure alcune forze politiche continuano a strizzare l’occhio agli evasori. Noi conclude Conte - siamo in prima linea per la legalità e contro gli abusi sempre, non a giorni alterni". (Rin)