- Giappone-Usa: primo colloquio Kishida-Biden, accordo su rafforzamento alleanza bilaterale - Il primo ministro del Giappone Fumio Kishida e il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si sono incontrati per la prima volta ieri, 2 novembre, a margine della 26ma Conferenza delle parti sul cambiamento climatico (Cop-26) a Glasgow, in Scozia. I due leader hanno rinnovato l'impegno dei rispettivi Paesi a rafforzare le relazioni bilaterali e cooperare per un Indo-Pacifico libero e aperto. Kishida ha anche concordato a nome del Giappone di forgiare legami ancor più solidi con Regno Unito, Australia e Vietnam, tre Paesi ritenuti cruciali da Washington e Tokyo per contenere l'avanzata della Cina nell'Asia-Pacifico. Kishida, reduce dalle elezioni generali tenutesi in Giappone il 31 ottobre, è arrivato a Glasgow soltanto nella mattinata di ieri, e subito dopo il suo arrivo ha tenuto una "breve conversazione" con Biden, secondo il resoconto fornito dal ministero degli Esteri giapponese. Tra i principali ambiti della cooperazione menzionati dai due leader sono spiccati il mutamento climatico e le questioni regionali, inclusa la denuclearizzazione della Corea del Nord. Kishida aveva già intrattenuto un colloquio telefonico con Biden dopo la sua elezione lo scorso ottobre. (segue) (Res)