© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan: delegazione Ue in visita a Taipei, focus su disinformazione e tutela sovranità - Una delegazione del Parlamento Europeo è arrivata oggi a Taiwan per discutere temi quali la libertà di informazione e le modalità di interferenza esterna negli affari di Taipei. I parlamentari, membri della Commissione speciale sulle ingerenze straniere in tutti i processi democratici nell'Unione europea, inclusa la disinformazione (Inge), effettueranno una visita di tre giorni, nell’ambito della quale avranno modo di incontrare la presidente Tsai Ing-wen, il premier Su Tseng-chang e il presidente del parlamento, You Si-kun. La visita della delegazione giunge a seguito dell’approvazione da parte dell’Eurocamera della risoluzione sui rapporti tra Bruxelles e Taipei lo scorso 21 ottobre. Il documento intende rafforzare il partenariato strategico dal punto di vista diplomatico e commerciale. (segue) (Res)