© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India: Modi esorta distretti con bassi tassi di vaccinazione ad adottare strategie mirate - Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha avuto oggi una riunione con i rappresentanti dei distretti in cui i tassi di vaccinazione contro il coronavirus sono più bassi, con una copertura della prima dose inferiore al 50 per cento. Si tratta di una quarantina di distretti, prevalentemente degli Stati di Jharkhand, Manipur, Nagaland, Arunachal Pradesh, Maharashtra e Meghalaya. Tra i motivi dei ritardi nella campagna di vaccinazione, a quanto riferisce un comunicato dell’ufficio del premier, sono emersi l’esitazione vaccinale, le difficoltà operative e le condizioni meteorologiche avverse. Il capo del governo ha suggerito di massimizzare il coinvolgimento delle comunità, avvalendosi anche della cooperazione dei leader religiosi e sociali locali, di elaborare strategie mirate e di adottare un approccio “porta a porta”. Inoltre, ha ringraziato gli operatori sanitari per il superamento del miliardo di somministrazioni, ma ha raccomandato a tutti di non rilassarsi proprio adesso. (segue) (Res)