© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Indonesia: ministra Finanze Indrawati, il Paese potrebbe abbandonare il carbone entro il 2040 - L'Indonesia potrebbe dismettere le sue centrali a carbone entro il 2040, a patto di ottenere sufficiente assistenza finanziaria dalla comunità internazionale. Lo ha dichiarato la ministra delle Finanze indonesiana, Sri Mulyani Indrawati. L'Arcipelago del Sud-est asiatico è il quarto Paese più popoloso del Globo e ottavo per emissioni di gas serra; ad oggi il carbone rappresenta il 65 per cento del mix energetico del Paese, e l'Indonesia è anche il maggiore esportatore di carbone al mondo. A margine della conferenza Cop26 di Glasgow, in Scozia, Indrawati ha anticipato la presentazione di un piano dettagliato per lo sviluppo delle energie rinnovabili in Indonesia, al centro del quale figurerà proprio la progressiva dismissione del carbone. In precedenza Giacarta si era data l'obiettivo di azzerare la produzione di energia elettrica dal carbone entro il 2056, con l'obiettivo di azzerare le emissioni nette di anidride carbonica entro il 2050. (segue) (Res)