Tabacco: Mattiacci (Eurispes), 400 milioni giro affari illeciti

- Il giro di affari degli illeciti legati al mercato del tabacco costano “400 milioni di euro l’anno sottratto alla collettività”. Il dato è stato fornito da Alberto Mattiacci, presidente del comitato scientifico di Eurispes nel corso del convegno “Il contrasto all'illecito nei tabacchi in Italia”, organizzato dalla Fondazione “Osservatorio Agromafie” in collaborazione con Philip Morris Italia. Convegno che è stata anche l’occasione per presentare il progetto Maciste, il “Monitoraggio agromafie contrasto illecito settori tabacchi E-Cig”. (Rin)