Congo-Kinshasa: milizie Mai-mai irrompono a Bukavu, registrati scontri con l'esercito

- Proseguono gli scontri fra l'esercito della Repubblica democratica del Congo (Rdc) e i gruppi armati nell'est del Paese, dove nelle ultime ore sono stati segnalati scambi a fuoco nella città di Bukavu, nel Sud Kivu. Secondo l'esercito, gli scontri sono scoppiati dopo che membri di una milizia mai-mai nota come Mai-Mai Cpc64 hanno fatto incursione in città, mentre il governatore del Sud Kivu, Theo Ngwabidje Kasi, ha assicurato in una nota che la situazione "è completamente sotto controllo". Spari sono stati uditi a partire dalle 1:00 di questa notte e fino alle 6:30 nelle località di Mongongu e Major Vangu, e sulla strada che porta a Panzi, in una parte del comune di Kadutu, a sud di Bukavu. Fonti locali confermano che un ingente schieramento di forze armate, polizia ed altri militari è previsto in particolare nei pressi della residenza del governatore Kasi, ma anche vicino al posto di comando militare, alla sede locale della radiotelevisione nazionale congolese (Rtnc Bukavu) e agli ingressi principali dalla città. L'esercito ha invitato gli abitanti di Bukavu a rimanere in casa. (Res)