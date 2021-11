Quirinale: Mattarella ad Aquileia e Redipuglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto una corona d’alloro al cimitero degli Eroi di Aquileia in occasione del centenario del Milite ignoto. Successivamente il capo dello Stato sarà a Redipuglia per deporre una corona d’alloro al Sacrario Militare, in occasione del Giorno dell’unità nazionale e della Giornata delle forze armate. Presenti alla cerimonia con Mattarella il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, e il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga.(Rin)