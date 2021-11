Nicaragua: stampa, da Facebook smantellato solo il 5 per cento rete di "profili falsi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'operazione contro la propaganda governativa in Nicaragua lanciata da Meta Platforms, l'impresa proprietaria di Facebook, ha colpito meno del 5 per centro della "capacità virtuale" della campagna sandinista. È quanto avrebbe detto il "leader" della rete azzerata, Erick Rios, in un messaggio audio rivolto alla base e acquisito dalla testata "Nicaragua Actual". "È stato colpito solamente il 4,3 per cento della nostra capacità virtuale, il 95,7 per cento della nostra forza virtual rimane intatto. Vinciamo e vinceremo, compagni", si legge nella trascrizione. Meta aveva annunciato lunedì la soppressione di 937 profili Facebook, 363 di Instagram, 140 pagine e 24 gruppi a vario titolo controllati dal partito di governo, Fronte sandinista di liberazione nazionale (Fsln). Una decisione presa per fermare la campagna di "manipolazione del discorso pubblico" e di discriminazione nei confronti delle opposizioni. Rios, scrive "Nicaragua Actual", è un giovane sandinista che è riuscito a conquistare la fiducia di Rosario Murillo, vicepresidente nonché moglie del presidente Daniel Ortega. (segue) (Mec)