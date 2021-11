Nicaragua: stampa, da Facebook smantellato solo il 5 per cento rete di "profili falsi" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rios, cui sono stati chiusi gli account di Facebook e Twitter, è identificado come titolare della fabbrica di "troll" (i profili finti creati per rilanciare le informazioni desiderate) creata da Murillo presso le poste nazionali (Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, Telcor). La rete attribuita al governo viene seguita da circa 585mila utenti, mentre altri 74mila navigatori si sono uniti a uno o più gruppi creati dalla propaganda. Circa 125mila utenti hanno infine deciso di seguire i finti profili su Instagram. Rios ha studiato Filologia e comunicazione, e avrebbe l'incarico di coordinare tutta l'attività social del governo, scrive la testata citando fonti proprie. Già a marzo scorso "Nicaragua Actual" aveva denunciato la creazione di un "laboratorio digitale del regime" installato al quarto piano dell'edificio sede di Telcor: un "bunker con computer, televisioni, laptop e oltre cento lavoratori di varie istituzioni pubbliche reclutati" per condurre le campagne. Un centro "agli ordini" di Rios nel quale è proibito usare cellulare personali per evitare fuoriuscite, e nel quale si effettuerebbe anche un monitoraggio costante di tutti i mezzi di comunicazione indipendente. (segue) (Mec)