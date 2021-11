Nicaragua: stampa, da Facebook smantellato solo il 5 per cento rete di "profili falsi" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel rendere nota la "retata digitale", Meta spiegava trattarsi "di una delle più grandi operazioni intergovernative di disinformazione mai smantellata". Una campagna di disinformazione sviluppata in contemporanea su diverse piattaforme, centrata su profili Facebook e Instagram ma coinvolgendo anche Tiktok, Twitter, YouTube, Blogspot e anche Telegram. "Pubblicavano contenuti positivi sul governo e commenti negativi sulle opposizioni attraverso centinaia di profili falsi", una vera e propria "fabbrica di troll" destinata a divenire - sottolinea la nota - un modello "esemplare" di disinformazione. Viene rilevato lo sforzo coordinato da operatori presenti "nello stesso luogo fisico per corrompere o manipolare il discorso pubblico attraverso l'uso di profili falsi e ingannare la gente su chi ci fosse dietro". Un'azione diversa da quelle fatte per strappare visualizzazioni a scopo economico, "non necessariamente sviluppate su profili falsi". (segue) (Mec)