Nicaragua: stampa, da Facebook smantellato solo il 5 per cento rete di "profili falsi" (4)

- L'inizio dell'attività risale ad aprile 2018, si legge ancora, "con la repressione operata dal governo del Nicaragua contro le manifestazioni studentesche". Nelle prime fasi della campagna, a cavallo tra il 2018 e il 2019, la rete di profili falsi si sarebbe dedicata a "screditare i manifestanti, diffondere informazioni false e la denuncia in massa di persone che si opponevano al governo". Il salto di qualità sarebbe però avvenuto alla fine del 2019, quando oltre "alla critica delle opposizioni e dei manifestanti" si è sviluppata in "grande scala contenuti pro governativi". L'intera campagna "sembrava aver come obiettivo quello di inondare l'ambiente internet con messaggi" a favore del governo, fa sapere ancora Meta segnalando che la rete è stata scoperta grazie a indagini interne, dopo aver riscontrato un comportamento "non autentico" dell'attività virtuale nel Paese. Tanto il materiale "probatorio" quanto le conclusioni raggiunte dall'azienda sono state trasmesse a imprese, legislatori e autorità inquirenti. (segue) (Mec)