Romania: leader Psd, pronti a formare governo, presenteremo un nome per incarico premier

- Il Partito socialdemocratico (Psd) romeno è pronto a formare un governo e presenterò alle consultazioni fissate dal presidente, Klaus Iohannis, un nome per l'incarico di primo ministro. Lo ha detto il leader dei socialdemocratici, Marcel Ciolacu in una dichiarazione pubblica. "Questo spettacolo imbarazzante degli ultimi due mesi deve finire", ha detto Ciolacu, il quale ha affermato che gli approcci del Partito nazionale liberale (Pnl) e di Usr Plus alla crisi politica sono ancora troppo "arroganti e superficiali". Il leader del Psd ha affermato che la Romania è in una crisi pandemica, economica, sociale e politica, innescata dal precedente governo di centrodestra. "Il Psd è disposto ad assumere l'incarico di governo", ha affermato il leader del Psd, rilevando che è un obbligo per i socialdemocratici essere coinvolti nella risoluzione della crisi, perché hanno il più grande gruppo parlamentare. "Penso che lo spettacolo imbarazzante legato alle nomine dei primi ministri, sapendo che non otterrano la fiducia; ai programmi di governo e alle risoluzioni adottate nel cuore della notte che non hanno nulla a che fare con i problemi dei romeni, debba interrompersi", ha continuato Ciolacu. "Chiederò di assegnare il mandato al Psd. Non formeremo una coalizione politica aberrante", ha annunciato Ciolacu sottolineando che il partito ha delineato "un centinaio di priorità per i cittadini romeni e da queste inizieremo i negoziati con Pnl o Usr Plus". (Rob)