Lavoro: Fapi, modificare reddito di cittadinanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cresce l'occupazione in Italia" ed "è un bel segnale di ripresa per il Paese". Lo afferma in una nota il segretario nazionale della Fapi, Gino Sciotto, commentando i dati Istat sull'occupazione. "Ci sono tutte le premesse per ritornare con forza a primeggiare tra i grandi del mondo. La crescita dei consumi e dell'occupazione è visibile, ma urge una modifica del reddito di cittadinanza, le piccole imprese sono in difficoltà nella ricerca della manodopera", conclude. (Com)