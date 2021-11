Federalismo: Ruggiero (M5s), in arrivo revisione per capacità fiscali Province e città metropolitane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche per Province e città metropolitane è "in dirittura di arrivo una revisione delle capacità fiscali e dei fabbisogni standard" che ha l'obiettivo di "superare i criteri storici e garantire una maggiore equità nella distribuzione delle risorse fra i territori, legandole agli effettivi bisogni locali". Lo ha dichiarato Francesca Anna Ruggiero, capogruppo M5s in commissione per l'attuazione del Federalismo fiscale, a margine dell'audizione del professor Andrea Giovanardi, ordinario di diritto tributario presso l'università degli studi di Trento, e del professor Francesco Porcelli, associato di economia politica presso l'università degli studi di Bari "Aldo Moro". Mentre per i Comuni "la revisione dei parametri e i finanziamenti aggiuntivi per determinati comparti, come asili nido e servizi sociali, sono già stati attuati e vanno implementati per superare definitivamente la spesa storica", ha proseguito Ruggiero, per Province e città metropolitane "questo passo sta per compiersi". (segue) (Com)