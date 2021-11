Federalismo: Ruggiero (M5s), in arrivo revisione per capacità fiscali Province e città metropolitane (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La capogruppo M5s in commissione ha parlato di un "ulteriore tassello dell'intenso lavoro condotto per combattere le ingiustizie di una distribuzione delle risorse che - ha proseguito - prima dell'arrivo del M5s al governo, premiava gli enti locali ricchi e penalizzava i poveri, questi ultimi spesso nel Sud Italia, ma non solo". L'"inversione di rotta a partire dal governo Conte 1 e proseguita fino ad oggi grazie all'impulso della viceministra all'Economia Laura Castelli" andrà a beneficio di "tutti quei cittadini che negli anni passati avevano a disposizione meno servizi solo perché erano nati in una determinata città", ha concluso Ruggiero. (Com)