Imprese: da assemblea Mediolanum ok a modifiche statutarie, Ennio Doris nominato presidente onorario

- L’assemblea degli azionisti di Banca Mediolanum ha approvato le modifiche statutarie in merito alla previsione della figura del presidente onorario, nonché le ulteriori modifiche in tema di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari, in tema di requisiti del collegio sindacale. Stando al relativo comunicato stampa, in sede ordinaria l’assise ha nominato Paolo Gibello all’incarico di consigliere di amministrazione fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023. L’assemblea ha poi nominato Ennio Doris, fondatore del gruppo, all’incarico di presidente onorario della banca a tempo indeterminato: la carica avrà efficacia dal momento in cui avranno effetto le modifiche statutarie approvate. La banca ha specificato che Doris detiene complessivi 46.693.070 diritti di voto, pari al 6,29 per cento. (Com)