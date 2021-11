Nord Macedonia: maggioranza contro voto anticipato, opposizione "aspetta" dimissioni Zaev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La coalizione di maggioranza in Macedonia del Nord è contraria all'ipotesi di elezioni anticipate dopo l'annuncio di dimissioni del premier Zoran Zaev. Secondo quanto riferisce la stampa locale, lo ha ribadito il ministro degli Esteri Bujar Osmani, che è anche il portavoce della forza rappresentativa della componente albanese Unione democratica per l'integrazione (Dui). Osmani ha poi ribadito che il Dui e lui stesso garantiranno il proseguimento del corso euro-atlantico del Paese. La deputata dell'Unione socialdemocratica (Sdsm) di cui Zaev fa parte, Slavjanka Petrovka, ha commentato l'annuncio di dimissioni del premier definendola una "decisione personale". Il Paese, ha aggiunto Petrovska, deve ora continuare "sulla strada tracciata già diversi anni fa". "Come partito certamente rispettiamo la sua decisione, ma c'è un periodo in cui tale decisione dovrà essere discussa all'interno degli organi della forza politica. Tuttavia, come abbiamo potuto vedere dai media, i colloqui con i partner della coalizione sono iniziati, il messaggio principale inviato dai partner è che esiste una maggioranza stabile al governo", ha affermato Petrovska. (segue) (Seb)