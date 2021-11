Lavoro: Giovannini, su politiche attive Pnrr può fare la differenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Occorre "creare buona occupazione stabile con salari e stipendi adeguati. Creare una vita pensionistica migliore", mentre "la rottura invece dei rapporti lavorativi e la precarietà non aiuta il futuro". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, a "Studio24" su Rainews24. Gli ammortizzatori sociali come il Reddito di cittadinanza "sono strumenti importanti per evitare la povertà cronica. Qui il Pnrr può fare la differenza sulle politiche attive del lavoro", ha spiegato il ministro. (Rin)