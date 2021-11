Digitale: Censis-Tim, divario al 58,7 per cento per chi ha al massimo la terza media

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il divario digitale è fortemente correlato con il livello di istruzione: tra coloro che dispongono al massimo della terza media le persone in difficoltà sono la maggioranza (58,7 per cento), ma non si può trascurare che una quota di persone è presente anche tra chi possiede un titolo di studio superiore (15,8 per cento). È quanto emerge dallo studio “La digitalizzazione degli italiani: fattori di spinta ed elementi trainanti”, realizzato dal Censis in collaborazione con il Centro studi Tim. Le competenze digitali, si legge nel documento, sono fortemente influenzate dal far parte o meno della popolazione attiva: tra gli occupati la quota di chi è in difficoltà supera di poco il cinque per cento, ma sale all’11,3 tra i disoccupati e arriva fino a quasi la metà degli inattivi (44,6 per cento). In particolare, chi non è impegnato in un’attività lavorativa, (che nel 78,7 per cento dei casi implica l’utilizzo di mezzi digitali), ha molte meno occasioni per utilizzare e sviluppare le proprie competenze digitali. (Rin)