Sanità: Sileri su malattie rare, dopo approvazione testo unico subito al lavoro su decreti attuativi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, in chiusura della discussione in commissione Igiene e Sanità in sede deliberante, si è detto "molto felice di aver presenziato oggi alla conclusione dell’iter parlamentare del del disegno di legge sulle malattie rare”. “È un testo - spiega - che ha avuto una genesi ed uno sviluppo mediamente spedito ed è frutto di una proficua collaborazione interparlamentare, inter-istituzionale, che ha visto il contributo fattivo e continuo delle parti direttamente interessate, in primis le associazioni dei pazienti, che sono state ascoltate e coinvolte nella definizione di questa proposta di legge. Che finalmente segna una cornice normativa di riferimento importante, per garantire equità dei percorsi di cura per i malati rari e sostegno adeguato alla ricerca sulle malattie rare e sui farmaci orfani", sottolinea Sileri. (segue) (Com)